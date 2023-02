TSE decide nesta terça se mantém minuta do golpe em ação que pode tornar Bolsonaro inelegível

Apoie o 247

247 - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deve decidir nesta terça-feira (14) se mantém ou não a 'minuta do golpe' encontrada na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres na ação que pode tornar Jair Bolsonaro (PL) inelegível. O relator do caso é o corregedor da Justiça Eleitoral, Benedito Gonçalves.

O documento previa uma intervenção no TSE, o chamado “estado de defesa”, para anular o resultado da eleição, de vitória do presidente Lula (PT).

A ação acusa Bolsonaro de abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação por convocar uma reunião com embaixadores estrangeiros para espalhar desinformação sobre as urnas eletrônicas. O encontro aconteceu em julho do ano passado no Palácio do Alvorada.

Segundo a defesa de Bolsonaro, a minuta golpista é "apócrifa", nunca foi publicada e "nunca extravasou o plano da cogitação". (Com informações da agência Estadão Conteúdo).

