TSE rejeita ações do PT contra carreatas e motociatas de Bolsonaro

247 - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) rechaçou duas ações do PT que denunciavam a organização de carreatas e motociatas pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), em Rio Verde e Cuiabá (GO), como campanha eleitoral antecipada. A informação é do jornal O Globo.

De acordo com o ministro Raúl Araújo, responsável pela rejeição da ação referente à motociata e à carreata em Rio Verde, não houve "pedido explícito de voto" por parte de Bolsonaro no evento e suas críticas a adversários, "mesmo que veementes, fazem parte do jogo democrático".

Já em Cuiabá, além de carreatas e motociatas, o presidente também participou de eventos religiosos, nos quais disse que as eleições seriam uma disputa do "bem contra o mal" e que "estamos construindo um caminho sólido". De acordo com a ministra Maria Claudia Bucchianeri, no episódio ocorreram apenas exaltações de qualidades pessoais e comportamentos "expressamente permitidos" pela lei.

