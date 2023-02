TSE encontra irregularidades em contas da campanha de Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

247 - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apontou 18 irregularidades nas contas da campanha de Jair Bolsonaro. De acordo com informações do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, uma das investigações foi motivada por uma denúncia de uma gráfica que tomou um calote da campanha.

A gráfica Gráfica Impactus acusou a campanha de omitir uma dívida e pediu que o tribunal impeça Bolsonaro de se candidatar novamente. “A empresa apresentou ao TSE uma nota fiscal de R$ 54 mil com os dados da campanha de Bolsonaro. Segundo o documento, a chapa Bolsonaro-Braga Netto contratou adesivos microperfurados em 28 de outubro, na reta final da eleição. Contudo, a conta nunca foi paga à empresa ou declarada à Justiça Eleitoral, o que é ilegal”, destaca a reportagem.

Ao todo foram apontadas 18 irregularidades, com destaque para: falta de comprovação de que a campanha transferiu uma sobra de R$ 12 milhões ao PL, sigla do ex-presidente; R$ 682 mil de despesas não comprovadas; e R$ 229 mil de doações pagas por pessoas ou empresas proibidas pela lei.

O TSE cobrou explicações da chapa Bolsonaro-Braga Netto, que tem negado qualquer irregularidade.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.