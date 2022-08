TSE manda Instagram retirar vídeo publicado por Eduardo Bolsonaro contra Ciro Gomes com fake news sobre religião

No entendimento do TSE, o material foi manipulado e buscou desinformar eleitores edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro Raul Araújo, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou, nesta sexta-feira (20), que o Instagram remova um vídeo publicado no último dia 15 pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PL-RJ) sobre Ciro Gomes (PDT) com informações falsas de ataque às religiões, informa o G1.

No pedido o PDT alega que o vídeo em questão, de uma palestra de Ciro em 2017, foi manipulado e buscou desinformar os eleitores, apresentando de forma descontextualizada e editada um material cujo objetivo era dizer que Ciro Gomes prega a desarmonia entre as religiões.

>>> Deepfake mostra pesquisa falsa na voz de Renata Vasconcellos, apresentadora do JN

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Os recortes são manipulados com o objetivo de prejudicar a imagem do candidato, emprestando o sentido de que ele seria contrário à fé católica e odioso aos cristãos", escreveu o ministro na decisão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Antes, a coordenação da campanha do pedetista encaminhou ação ao TSE pedindo a inelegibilidade de Jair Bolsonaro por abuso de poder político e por disseminar informações falsas sobre as urnas eletrônicas durante encontro com embaixadores, no Palácio do Planalto, no dia 18 de julho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.