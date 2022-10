TSE não acolhe sugestões do Ministério da Defesa para alterar fiscalização das urnas

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, não acolheu sugestões feitas pelas Forças Armadas para que fossem implementadas mudanças no processo de fiscalização das urnas eletrônicas no segundo turno das eleições.

As propostas do Ministério da Defesa foram enviadas no último sábado ( 22), a oito dias da votação. É por meio do teste de integridade que se verifica a confiabilidade das máquinas.

Os militares argumentaram que seus técnicos teriam identificado “oportunidades de melhorias” para “conclusões mais precisas quanto à fiscalização" e "contabilização de votos.” Na prática, entre outros pedidos, o ministério solicitou que, nas 58 seções sorteadas para o projeto piloto com teste de biometria, todos os eleitores fossem convidados a ser voluntários . Queriam, com isso, que nesses pontos de votação 82% dos eleitores participassem do processo de testagem, informa reportagem do Globo.

Presidente do TSE, Alexandre de Morares respondeu o ofício emitido pelos militares, assinado pelo ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira Oliveira, na segunda-feira, dois dias após receber o documento. Ele negou o pedido e disse que qualquer sugestão será analisada pela Corte assim que as Forças Armadas enviarem um relatório detalhado da fiscalização que realizaram no dia do primeiro turno.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.