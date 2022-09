TSE nega direito de resposta a Bolsonaro em propaganda eleitoral sobre 51 imóveis adquiridos em dinheiro vivo

Segundo o ministro do TSE Paulo de Tarso Sanseverino, "a veiculação impugnada não transmite, como alegado, informação gravemente suportada por fatos sabidamente inverídicos" edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), negou o pedido da campanha de Jair Bolsonaro (PL) a ter o direito de resposta em propaganda veiculada pela coligação do ex-presidente Lula (PT).

Os vídeos veiculados na propaganda eleitoral na TV divulgam trechos de reportagem do portal UOL, que denunciam a compra, em dinheiro vivo, de 51 imóveis pelo clã Bolsonaro.

>>> Documentos desmentem Bolsonaro e comprovam que 51 imóveis foram pagos com dinheiro vivo pelo clã

De acordo com reportagem da CNN, no pedido a campanha de Bolsonaro argumenta que “o eleitorado é induzido à sensação de que Bolsonaro e seus filhos são agentes políticos desonestos ao veicular que a família possui mais de uma centena de imóveis adquiridos no exercício de mandatos, sendo a maioria comprada por meio de dinheiro em espécie”, diz trecho da reportagem.

>>> Eduardo Bolsonaro admite que pagou imóvel com dinheiro vivo

Na decisão, o ministro disse que “a veiculação impugnada não transmite, como alegado, informação gravemente descontextualizada ou suportada por fatos sabidamente inverídicos''. A referência ao termo ‘dinheiro em espécie’ se mostra, à primeira vista, adequado à submissão ao debate público”, disse.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:





O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.