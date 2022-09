TSE nega pedido de Alckmin para retirada de propaganda maliciosa de Bolsonaro na TV

Apoie o 247

247 - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) negou pedido de liminar do ex-governador de São Paulo e candidato a vice-presidente na chapa de Lula (PT), Geraldo Alckmin (PSB), contra a campanha de Jair Bolsonaro (PL). O postulante pede que seja retirada do ar inserções na televisão contendo “propaganda maliciosa”.

De acordo com reportagem do jornal O Globo, a defesa de Alckmin alega que o vídeo divulgado pela campanha de Bolsonaro tem a intenção de confundir o eleitor usando falas do ex-governador de forma "descontextualizada para o nítido propósito de confundir o eleitor, dando a entender que a opinião emitida pelo requerente seria atual e que, na verdade, ele não é partidário de seu companheiro de chapa".

Na decisão, a ministra Maria Cláudia Bucchianeri disse que o vídeo "revela o retrato de um instante sem que esse instante, todavia, assim retratado, implique distorção da realidade".

O caso ainda será julgado pelo plenário do TSE.

