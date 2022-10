TSE nega que tenha mandado pastor André Valadão se retratar para Lula

Apoie o 247

247 - A assessoria do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) negou na noite desta quarta-feira (19) que tenha havido qualquer decisão da Corte obrigando o pastor bolsonarista André Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha (MG), a se retratar por mentiras espalhadas contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A informação é do jornalista Chico Alves, colunista do UOL, e do repórter Renato Souza, do R7. "Procurei a assessoria do TSE e o Tribunal informou que não houve decisão no processo envolvendo o pastor André Valadão e postagens sobre Lula. Religioso fez retratação por conta própria e não fala a verdade quando diz que foi obrigado pela Justiça Eleitoral", disse Renato Souza pelo Twitter.

Segundo Valadão diz na gravação, a retratação teria sido determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que é falso. O texto da "retratação" lido por Valadão é estranho. Ele começa dizendo que Lula não é a favor do aborto, nem da descriminalização das drogas, ou de liberar pequenos furtos. Na frase seguinte, porém, volta a acusar o petista ao dizer: "Os trombadinhas entrarão na sua casa, roubarão sua TV, roubarão seu celular. Você correrá risco de vida e nada acontecerá com eles".

O youtuber Felipe Neto criticou a suposta retratação do pastor André Valadão. "O que Andre Valadão fez não foi uma retratação. Foi um escárnio com a cara do TSE e do @Alexandre deboche, erros de propósito nas legendas, carinha de vítima e sarcasmo. Se ficar impune, será um dos maiores vexames do Tribunal", escreveu o influenciador no Twitter.

