TSE rejeita pedido para derrubar 'Lula Flix' no YouTube, mas se dispõe a remover vídeos com fake news

247 - A ministra Maria Cláudia Bucchianeri, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), rejeitou um pedido da defesa do ex-presidente Lula (PT) para a derrubada do canal bolsonarista 'Lula Flix' no YouTube, informa o Jornal GGN .

Os advogados do presidenciável petista defendiam a tese de que o canal disseminava fake news contra Lula, desmoralizando sua imagem e desinformando eleitores. “Ante a vastidão de vídeos montados para ofender o candidato Luiz Inácio Lula da Silva e desinformar os eleitores, não mais que uma mera amostragem é suficiente para escancarar a danosidade que a manutenção de tal canal carreia", afirmava a defesa do candidato.

A ministra, contudo, alega não haver “plausibilidade jurídica da pretensão de derrubada de um canal inteiro na plataforma Youtube, a partir da genérica afirmação de que todo conteúdo ali postado, impugnado de forma meramente exemplificativa, seria ilegal”.

Apesar de se recusar a derrubar o canal, Bucchianeri deixou aberta a possibilidade de remover vídeos que apresentem ilegalidades: "se o referido canal do Youtube hospeda matérias ou conteúdos que a representante entende ilegais, compete-lhe, então, explorar o teor de cada um dessas um desses vídeos, indicando concretamente as razões pelas quais defende a respectiva ilegalidade.”

Bolsonaristas também mantêm no ar um site intitulado LulaFlix, com os mesmos conteúdos falsos e de ofensas contra o ex-presidente. A página inclusive recebeu financiamento por parte da campanha de Jair Bolsonaro (PL) .

