TSE retoma na próxima terça-feira caso que pode deixar Bolsonaro inelegível

Corte adiou julgamento de ação aberta pelo PDT contra ex-presidente; no início da semana, relator manteve "minuta do golpe" no caso edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) adiou, para a próxima terça-feira (14), o julgamento de uma ação movida pelo PDT contra a campanha de Jair Bolsonaro que analisa uma minuta de decreto encontrada na casa do seu ex-ministro da Justiça, Anderson Torres – e que poderia instituir um estado de defesa na Corte Eleitoral para suspender o resultado das eleições.

De acordo com o portal O Antagonista, a decisão de adiamento ocorreu a pedido do ministro Benedito Gonçalves, relator do caso. O caso foi incluído automaticamente na pauta da semana .No início da semana, o ministro decidiu que o caso deve continuar sob análise do TSE.

Na decisão, Gonçalves diz que “a infeliz constatação é que, embora seja de rigor afirmar que a diplomação encerra o processo eleitoral, um clima de articulação golpista ainda ronda as Eleições 2022“. O caso pode tornar Bolsonaro inelegível.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.