TSE retomará julgamento de ações sobre abuso eleitoral da chapa Bolsonaro e Mourão

247 - O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, marcou para a terça-feira, 9, a retomada do julgamento de duas ações sobre divulgação de ataques virtuais e divulgação de Fake News para beneficiar a campanha da chapa de Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão, nas eleições presidenciais de 2018.

Barroso já havia dito, no dia 26, que iria pautar no tribunal a cassação da chapa. A análise do processo começou em novembro com o voto do ministro relator do caso, Og Fernandes.

O ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes disse nesta quarta-feira que não sabe como irá se portar a Justiça Eleitoral, mas disse achar que não está voltada para eventual cassação da chapa que elegeu Jair Bolsonaro à Presidência da República.

