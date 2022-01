Tucanos dão prazo até março para Doria crescer nas pesquisas; ele pede calma e monta QG de campanha

Apoie o 247

Agenda do Poder - Março será o momento em que se espera uma elevação do nível de tensão interna no PSDB.

É esperado que seja o mês em que deputados e vários líderes tucanos exigirão que os magros números de João Doria nas pesquisas comecem a encorpar. As informações são de Lauro Jardim, do Globo.

O governador tem pedido calma. Garante que a partir de agosto, quando a campanha eleitoral ganha outra dimensão, ele crescerá — assim como aconteceu nas eleições de 2016 para a prefeitura de São Paulo e de 2018 para o governo.

Aparentemente, o PSDB não pretende esperar tanto. Dirigentes tucanos dizem em conversas privadas que em março o partido deve provocar formalmente um debate em que Doria terá que provar sua viabilidade eleitoral.

QUARTEL-GENERAL

João Doria está organizando uma megaestrutura para a disputa presidencial. O quartel-general será numa casa de 3,5 mil m² na Avenida Brasil, em São Paulo, onde trabalharão 220 funcionários fixos.

Serão montados dois estúdios, um de rádio e outro de TV; e um auditório para 200 pessoas.

Bruno Araújo, presidente do PSDB e coordenador da campanha, terá uma sala na casa, que será inaugurada em 2 de março. Ficará ao lado do gabinete de Doria.

