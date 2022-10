Tucanos se reúnem até terça para definir apoios no segundo turno

Apoie o 247

247 - A cúpula do PSDB deve se reunir até terça-feira (4) para decidir quem o partido vai apoiar no segundo turno das eleições. A sigla deve decidir se vai ou não liberar os diretórios estaduais para apoiarem o ex-presidente Lula (PT) ou Jair Bolsonaro (PL).

De acordo com informações da jornalista Basília Rodrigues, da CNN, a tendência é de racha. Internamente, os diretórios estaduais estão pressionando o partido para que possam decidir, de forma independente, quem apoiar.

“O PSDB entende que não conseguiu se firmar com boas candidaturas nessas eleições. Perdeu o bastião de São Paulo de 30 anos de governo do estado mais rico do país. Da forma com que o jogo está posto, o PSDB tende a liberar todos os diretórios para que cada um tome a sua decisão”, afirma a jornalista.

O PSDB teve neste domingo (2) atestada sua derrocada política. A sigla saiu do primeiro turno da eleição de 2022 menor do que entrou. A partir do próximo ano, os tucanos terão apenas 18 representantes na Câmara dos Deputados - considerando também os eleitos pelo Cidadania, que formou uma federação com o PSDB.

