Túlio Gadêlha quer tipificar crime de agressão a jornalistas

A rede Globo e o jornal Folha de S.Paulo já suspenderam a cobertura com repórteres no Alvorada devido as constantes agressões de bolsonaristas

Portal Forum - O deputado federal Túlio Gadêlha (PDT-PE) protocolou nesta terça-feira (26) um projeto de lei para que agressões contra jornalistas sejam crime tipificado.Gadêlha propõe alteração do Código Penal para que as agressões contra profissionais da imprensa, que ocorrem com frequência por parte de apoiadores de Bolsonaro, sejam caracterizadas como um tipo específico de crime.

A ideia do deputado é que haja aumento da pena em casos de lesão corporal e homicídio. Para constrangimento com violência ou ameaça grave, a pena seria de detenção de seis meses a dois anos, com pagamento de multa. Em caso de prejuízo à investigação feita pelo jornalista, haveria acréscimo de um terço à pena.

