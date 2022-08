'Turminha são 1 milhão de pessoas', diz organizador de carta pela democracia em resposta a Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O juiz federal Ricardo Nascimento, um dos organizadores da "Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito", criticou a declaração de Jair Bolsonaro (PL), que, na última quarta-feira (24), discordou da operação feita pela Polícia Federal (PF) contra empresários bolsonaristas responsáveis pela defesa de um golpe no País e aproveitou para fazer provocações aos apoiadores da carta.

"A turminha da carta são 1 milhão de pessoas", afirmou Nascimento, de acordo com informações publicadas nesta sexta-feira (26) pela coluna Painel. "O presidente está defendendo a sua posição, dentro do esperado no momento eleitoral, faz parte do jogo", acrescentou

Bolsonaro defendeu empresários bolsonaristas durante um evento na cidade de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG), nesta semana.

"Somos ainda um país livre. E eu pergunto a vocês: o que aconteceu no tocante aos empresários agora? Esses oito empresários. Eu tenho contato com dois deles. Luciano Hang e o Meyer Nigri. Cadê aquela turminha da carta pela democracia?", disse em fala a prefeitos e líderes evangélicos.

Bolsonaro tem feito acusações em provas de que o sistema eleitoral brasileiro não tem segurança contra fraudes. O ocupante do Planalto é favorável à participação das Forças Armadas na apuração do resultado das eleições deste ano (presidente da República, governadores, deputados federais e estaduais, e senadores). Partidos de oposição denunciam que ele pode tentar um golpe se for derrotado em outubro.

