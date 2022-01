Twitter anuncia opção de denunciar mensagem falsa sobre covid

Apoie o 247

ICL

247 - O Twitter anunciou nesta segunda-feira (17) que adotou no Brasil, Espanha e Filipinas o mecanismo de denúncia de conteúdos que potencialmente violem suas regras sobre informações enganosas e notícias falsas. Atualmente, a possibilidade de denúncia funciona em teste apenas nos EUA, Coreia do Sul e Austrália, desde agosto do ano passado.

O anúncio ocorre quase duas semanas depois de o tema ser alvo de críticas na própria plataforma. A hashtag "#TwitterApoiaFakeNews" chegou a ficar entre os trending topics no país, em meio a pedidos para que o Twitter aja de forma mais rígida contra a desinformação, principalmente relacionada à pandemia.

Sob pressão de usuários e da Justiça para combater a desinformação sobre a covid-19, o Twitter disse, na última quinta-feira (13), ter removido 63.876 posts por violarem sua política contra fake news sobre a pandemia no último ano, o que equivale a sete tuítes por hora, em média.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE