Um dia após críticas de Lira, Bolsonaro nega existência de atritos: 'zero problema'

"Conversei com o Lira e não tem problema nenhum entre nós, zero problema”, disse Jair Bolsonaro. Declaração foi feita um dia após o presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmar ter acendido o “sinal amarelo” sobre a inação do governo federal no enfrentamento à pandemia edit

247 - Menos de 24 horas após o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) afirmar ter acendido o “sinal amarelo” sobre a inação do governo federal no enfrentamento à pandemia de Covid-19, Jair Bolsonaro disse que não existem problemas entre eles. "Conversei com o Lira e não tem problema nenhum entre nós, zero problema. Conversamos sobre muitas coisas”, disse Bolsonaro nesta quinta-feira (25).

"Nunca teve nada errado entre nós. Nunca teve nada errado entre nós. Sou um velho amigo de parlamento, torci por ele e o governo continua tudo normal", completou Bolsonaro após uma reunião com Lira, de acordo com o site G1. O encontro não constava da agenda oficial da Presidência da República.

"O que nós queremos juntos é buscar uma maneira de contratarmos mais vacinas. E, na ponta da linha, fazer com que chegue as informações de que as vacinas estão sendo realmente aplicadas, é isso que queremos", emendou.

Nesta quarta-feira, Lira havia afirmado que se Bolsonaro e equipe não corrigissem os rumos das ações contra a Covid-19, o Congresso poderia impor ao governo "remédios políticos amargos", alguns deles fatais. Esta foi a primeira vez em que o presidente da Câmara ameaçou, mesmo que indiretamente, instalar CPIs ou até mesmo abrir um processo de impeachment contra Jair Bolsonaro.

