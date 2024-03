“Uma vergonha para o país”, diz Amoêdo sobre escolha de Nikolas para a Comissão de Educação

"Um deputado sem nenhuma experiência com o tema e que busca relevância apenas com polêmicas”, questionou o fundador do Novo edit

247 - O fundador do Partido Novo, José Amoêdo, lançou duras críticas à escolha do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) para presidir a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, considerando-a "uma vergonha" para o futuro do país.

Em seu perfil no X, antigo Twitter, Amoêdo expressou preocupação com a indicação de um deputado que, segundo ele, carece de experiência no tema e busca relevância através de polêmicas. "Os líderes partidários deveriam pressionar o PL para reverter essa nomeação e indicar um nome adequado", afirmou Amoêdo.

A crítica de Amoêdo reflete a apreensão de diversos setores da sociedade em relação à capacidade e idoneidade do deputado bolsonarista para liderar uma das principais pautas do país, a educação. >>> Indicação de Nikolas depõe contra a própria Câmara, diz Gleisi

O deputado federal Reimont, vice-líder do PT na Câmara, negou que tenha havido um acordo entre o PT e o PL para emplacar o bolsonarista Nikolas Ferreira na presidência da Comissão de Educação. “Não houve qualquer acordo quanto a nomes. A responsabilidade pela escolha de Nikolas Ferreira é exclusiva do PL, é intransferível”, disse.

A escolha de Nikolas Ferreira pelo PL para presidir a Comissão de Educação da Câmara, uma das principais pautas para o futuro do país, é uma vergonha.



Os líderes partidários deveriam pressionar o PL para reverter essa nomeação e indicar um nome adequado - e não um deputado sem… — João Amoêdo (@joaodamoedo) March 7, 2024

