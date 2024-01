União Brasil ameaça lançar Kataguiri à Prefeitura de São Paulo em retaliação ao MDB

Apoie o 247

247 - O tabuleiro político de São Paulo iniciou seu movimento de peças com a iminente filiação do vice-governador do Rio de Janeiro, Thiago Pampolha (UB), ao MDB. A decisão provocou uma reação direta do União Brasil, que considera lançar o deputado federal Kim Kataguiri como candidato à prefeitura de São Paulo em um movimento de retaliação. A possível estratégia é liderada pelo presidente estadual da sigla, Antonio Rueda, prestes a assumir o comando nacional em substituição a Luciano Bivar, destaca reportagem do jornal O Globo .

Essa potencial candidatura própria em São Paulo confrontaria diretamente o plano de reeleição do emedebista Ricardo Nunes, contando com o respaldo de parte do União Brasil, que atualmente integra o secretariado do prefeito. Apesar da tensão, algumas vozes dentro da sigla minimizam a possível influência da saída de Pampolha na dinâmica eleitoral de outro estado, destacando que o tempo até as eleições poderia suavizar os conflitos e consolidar alianças.

Enquanto isso, Nunes mantém sua base de apoio e, apesar do suporte velado do partido a sua gestão, Kataguiri se coloca como pré-candidato ao pleito, demonstrando disposição pública para concorrer, mas preferindo não comentar sobre o assunto quando procurado.

A movimentação de Pampolha em direção ao MDB foi resultado de um convite feito pelo governador do Pará, Helder Barbalho, durante a COP-28, em dezembro, em meio a desgastes internos no União Brasil. Segundo o presidente estadual do MDB, Leonardo Picciani, as negociações avançaram rapidamente tanto com o diretório nacional quanto com a liderança local.

A decisão de Pampolha gerou atritos e acusações de traição por parte do União Brasil, enquanto os aliados do vice-governador afirmam que suas insatisfações foram expressas em reuniões internas, mas não foram atendidas pela cúpula da sigla.

A filiação de Pampolha ao MDB ainda não ocorreu, mas ele aceitou o convite, e a cerimônia de filiação está programada para acontecer ainda neste mês.

