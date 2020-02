Useiro e vezeiro dos jatinhos oficiais, Onyx diz que “tem fome de servir”

Após conversar com Bolsonaro e dizer que “nada muda”, Onyx Lorenzoni afirma que está no governo “para servir o Brasil, a sociedade”. “Eu não preciso de mais poder”, diz edit

247 - Em meio a uma polêmica envolvendo o ex-número 2 da Casa Civil, José Vicente Santini, o ministro da pasta, Onyx Lorenzoni, declarou neste sábado 1, após uma conversa com Jair Bolsonaro, que “nada muda”, ele fica onde está e ainda que “tem fome de servir”.

“Eu não estou aqui e nem o presidente em busca de poder. Estou aqui para servir o Brasil. Servir a sociedade. Eu não preciso de mais poder. Nós já temos uma atribuição e uma responsabilidade gigantesca. Ninguém aqui tem fome de poder. A gente tem fome de servir”, declarou.

Sobre a conversa com Bolsonaro, afirmou: “nós nem conversamos sobre isso [eventual mudança]. Nós conversamos sobre as tarefas do ministro da Casa Civil a partir já agora do meu retorno das férias. Hoje nós já conversamos sobre a rotina normal. Então, fica tudo igual, não mudou nada”.

Segundo Onyx, a demissão do ex-secretário executivo da pasta já é “página virada”. “A demissão de Santini é página virada. O presidente Bolsonaro é meu líder. O que o presidente decidir eu cumpro, o que ele comandar, eu faço”, afirmou. A declaração foi feita após questionamento se a exoneração e em seguida a recontratação de Santini havia lhe prejudicado, uma vez que Bolsonaro diminuiu seus poderes na pasta.