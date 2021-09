Vaga de Serra no Senado provoca crise interna no PSDB

Apoie o 247

247 - Com a saída anunciada pelo ex-governador Geraldo Alckmin do PSDB, os tucanos agora enfrentam outra crise: a disputa pela vaga do senador José Serra, afastado após receber o diagnóstico de Parkinson.

A disputa interna na legenda em São Paulo, agora é por quem sairá candidato ao Senado em 2022 com o fim do mandato de Serra. Desde que se afastou do cargo, o seu suplente, o ex-deputado José Aníbal assumiu o cargo durante quatro meses, mas disse que também quer entrar na disputa em 2022.

Aníbal não está sozinho almejando a cadeira do Senado. Internamente já existe um adversário tucano que não abre mão da candidatura e, inclusive, já está em campanha aberta no partido: o presidente do PSDB paulistano, Fernando Alfredo. Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, Alfredo disse que “Se ele (Aníbal) quiser ser candidato, terá que se inscrever nas prévias. Hoje eu sou o único inscrito”.

Nos bastidores do partido, o nome a ser escolhido para o pleito em 2022 é tratado com cautela, já que constrangimentos têm sido frequentes entre os correligionários. O último foi durante a filiação de Tomás Covas, filho do ex-prefeito Bruno Covas, que morreu no dia 16 de maio vítima de câncer. Na ocasião, com Aníbal no palanque, aliados de Alfredo colocaram faixas defendendo o seu nome para o Senado, o que provocou mal-estar.

O voto de Serra será ouvido pela cúpula do PSDB paulista, que descarta realizar as prévias para o Senado no mesmo dia das prévias nacionais e para governador, marcadas para 21 de novembro.

