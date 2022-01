Valdemar Costa Neto defende Flávia Arruda: ‘Centrão não quer saída dela’

Apoie o 247

ICL

247 - Alvo de uma tentativa de "fritura" por parte de uma ala do Centrão, a ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda (PL), foi defendida nesta quarta-feira, 5, pelo presidente nacional do seu partido, o ex-deputado Valdemar Costa Neto. Em vídeo divulgado a filiados da sigla, Valdemar afirmou que "o pessoal fica muito valente" quando o presidente Jair Bolsonaro (PL) não está em Brasília, em referência à internação do presidente em hospital de São Paulo. A reportagem é do jornal Estado de S.Paulo.

Flávia tem sido alvo de críticas de aliados do governo nos bastidores por supostamente não ter cumprido promessas de liberação de verbas a parlamentares do Centrão. Correligionária de Jair Bolsonaro, ela é a responsável pela articulação política do Palácio do Planalto com o Congresso.

"O Centrão não quer a saída da Flávia, porque não vi nenhuma manifestação do Arthur Lira (presidente da Câmara), do Ciro Nogueira (ministro da Casa Civil), nossa. Pelo contrário, nós queremos que a Flávia continue, porque a Flávia fez o que pode fazer. Dinheiro vai faltar sempre", disse Valdemar, em vídeo divulgado pelo PL. "Não seria o momento de nós partirmos para uma discussão pública. Isso ficou de maneira deselegante colocado", afirmou. De acordo com Valdemar, a fritura de Flávia Arruda não vem da maioria do Centrão e defendeu resolver as insatisfações internamente. "Eu espero agora, com a volta do Bolsonaro, que o pessoal perca um pouco a valentia."

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:





PUBLICIDADE