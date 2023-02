Valdemar pede a bolsonaristas que deixem de atacar Moraes

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, passou a pedir que representantes da sigla deixem para trás os ataques ao Judiciário e ao ministro do STF Alexandre de Moraes e foquem em fazer oposição ao governo Lula, informa Bela Megale, d'O Globo.

"A leitura é que o Judiciário está 'vitimizado' com os ataques e seria hora de mudar o alvo. Além disso, Valdemar e lideranças da ala moderada do PL querem voltar a estabelecer pontes com Moraes e outros ministros do Supremo para desbloquear as contas da sigla", escreve a jornalista em sua coluna.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.