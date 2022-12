Valdemar vai divulgar vídeo em resposta a Moraes por multa ao PL e operações contra bolsonaristas

Material bruto mostra defesa aos atos bolsonaristas nas ruas, "desde que sejam pacíficos"; presidente do PL também diz que recorrerá aos bloqueios das contas do partido edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, vai divulgar, nesta quinta-feira (15), um vídeo em resposta ao ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), informa a colunista Bela Megale do jornal O Globo.

Tal atitude se dá em reação aos mandados, expedidos pelo ministro, de buscas contra mais de 80 bolsonaristas envolvidos nos atos antidemocráticos e golpistas iniciados após a vitória de Lula (PT) nas eleições presidenciais deste ano. Além disso, a colunista afirma que "o vídeo também é uma resposta à decisão do plenário do Tribunal Superior Eleitoral de manter a multa de R$ 22,9 milhões aplicada ao PL após o partido questionar quase 300 mil urnas e só no segundo turno da eleição."

O material bruto do vídeo contém defesas de Valdemar a manifestações de parlamentares e aos atos bolsonaristas nas ruas, "desde que sejam pacíficos." O presidente do PL também diz que irá recorrer, dentro da lei, aos bloqueios das contas do partido, causados devido à multa aplicada pelo TSE.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.