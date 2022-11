Valor reporta que Zanin terá papel central no governo Lula

Apoie o 247

247 – O jornal Valor Econômico reporta que o advogado Cristiano Zanin Martins, que liderou a defesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra o processo de perseguição judicial a que foi submetido, terá papel central no futuro governo. "Cotado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), o advogado Cristiano Zanin Martins, que representou o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em todas as ações judiciais às quais o petista respondeu, deve assumir um cargo de relevo no futuro governo. Zanin pode assumir a Subchefia para Assuntos Jurídicos (SAJ), vinculada ao Palácio do Planalto, ou a Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJ)", escrevem Marcelo Ribeiro, Andréa Jubé e Luísa Martins , no Valor.

"Fontes do governo de transição que Zanin é o nome mais lembrado para assumir a SAJ, uma das funções mais próximas do presidente da República na estrutura do Planalto", prosseguem os repórteres. "Se Zanin vier a assumir a SAJ, é provável que o órgão volte ao formato original, vinculado diretamente ao gabinete presidencial. Atualmente, a Subchefia está ligada à Secretaria-Geral da Presidência", reportam.

