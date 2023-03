"Vamos, de novo, combater a fome", diz Lula antes do relançamento do Bolsa Família

"Com o Bolsa Família, teremos outra vez uma política completa de combate à desigualdade, com condicionantes estratégicas para melhorar a vida do povo", afirmou o presidente edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente Lula (PT) relança nesta quinta-feira (2), no Palácio do Planalto, "o maior, mais sério e bem sucedido programa de combate à fome e miséria da história do Brasil": o Bolsa Família.

"O Bolsa Família voltou!", escreveu o presidente no Twitter. Todas as famílias beneficiárias receberão um valor mínimo de R$ 600. Serão criados dois benefícios complementares, pensados para atender de forma mais adequada o tamanho e as características de cada família. Um deles é voltado para dar atenção especial à Primeira Infância. Determina um valor adicional de R$ 150 para cada criança de até seis anos de idade na composição familiar. Um segundo, de Renda e Cidadania, prevê um adicional de R$ 50 para cada integrante da família com idade entre sete e 18 anos incompletos e para gestantes.

>>> Lula lança novo Bolsa Família nesta quinta-feira, com mínimo de R$ 600 por família e R$ 150 por criança de até seis anos

"Com o Bolsa Família, teremos outra vez uma política completa de combate à desigualdade, com condicionantes que são estratégicas para melhorar a vida do povo, como exigência da frequência escolar, acompanhamento pré-Natal e vacinação. Vamos, de novo, combater a fome", declarou Lula.

O Bolsa Família é voltado para famílias em situação de vulnerabilidade econômica e social. Para serem habilitadas, elas precisam atender critérios de elegibilidade, como apresentar renda per capita classificada como situação de pobreza ou de extrema pobreza, ter os dados atualizados no Cadastro Único e não ter informações divergentes entre as declaradas no cadastro e em outras bases de dados federais. A seleção considera a estimativa de pobreza, a quantidade de famílias atendidas em cada município e o limite orçamentário. Com a nova legislação, terão acesso ao programa todas as famílias que têm renda de até R$ 218 por pessoa.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.