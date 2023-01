"Vamos trabalhar para o Brasil ter o papel que merece no mundo", diz Lula, em dia de reuniões com delegações estrangeiras

Apoie o 247

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais para anunciar sua agenda de trabalho no primeiro dia após ser empossado na chefia do Executivo brasileiro. “Bom dia. Primeira segunda-feira na Presidência. Terei hoje 17 reuniões com delegações estrangeiras que vieram para a posse. Vamos trabalhar para o Brasil ter o papel que merece no mundo. Uma boa semana para todos”, postou Lula no Twitter.

A postagem faz referência às reuniões que Lula manterá com 15 chefes de Estado, incluindo presidentes, vice-presidentes, primeiros-ministros e um chefe de assembleia legislativa, que participaram da cerimônia de posse, em Brasília, no domingo (1). As reuniões acontecerão no Palácio do Itamaraty.

Bom dia. Primeira segunda-feira na Presidência. Terei hoje 17 reuniões com delegações estrangeiras que vieram para a posse. Vamos trabalhar para o Brasil ter o papel que merece no mundo. Uma boa semana para todos. — Lula (@LulaOficial) January 2, 2023

