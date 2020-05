Versão de Moro contra Bolsonaro ganha força com depoimentos e vídeos em investigação

247 - A narrativa do ex-ministro Sergio Moro ganhou força com os elementos que já foram coletados no inquérito que apura as acusações e denúncias de interferência de Jair Bolsonaro na Polícia Federal, principalmente na superintendência do Rio de Janeiro. A informação é do jornal Folha de S. Paulo.

Até o momento, oito depoimentos prestados confirmaram a versão de Moro de que Bolsonaro, desde o mês de agosto do ano passado, queria trocar o até então diretor-geral da PF e braço direito do ex-ministro da Justiça, Maurício Valeixo. E sete acrescentaram o desejo de Bolsonaro por alterar, mais uma vez, a Superintendência da instituição policial no Rio de Janeiro, aponta a reportagem.

As informações obtidas ajudam a compor um retrato mais completo da atuação política de Bolsonaro e de seus interesses. No entanto, os investigadores do caso destacaram que os depoimentos coletados ainda não revelam, de forma isolada, um crime.

