Viagem de Bolsonaro à Ásia e ao Oriente Médio custou mais de R$ 1 milhão

Levantamento do site Poder360 com base em dados da Lei de Acesso à Informação aponta ainda números bastante elevados em viagens nacionais, como o gasto de R$ 396.501,30 numa viagem a São Paulo no dia 23 de janeiro. Na mesma data, no entanto, Bolsonaro esteve em Davos edit

247 - A mais longa viagem de Jair Bolsonaro neste primeiro ano de mandato, com destino à Ásia e ao Oriente Médio, custou R$ 1.008.658,70 aos cofres públicos, aponta levantamento realizado pelo site Poder360, com base em números na LAI (Lei de Acesso à Informação).

Do total, R$ 931.301,77 foram gastos com as passagens áreas e R$ 77.356,93 com o seguro-viagem internacional.

A comitiva composta por 32 pessoas (entre ministros, senadores, deputados, um governador, um embaixador, além de assessores e ocupantes de outro cargos) embarcou em 19 de outubro e retornou ao Brasil no dia 31 do mesmo mês. O grupo chegou em Tóquio, no Japão, no dia 21, passando em seguida por China, Emirados Árabes, Qatar e Arábia Saudita.

O levantamento mostra ainda outros números que despertam estranheza, especialmente de viagens nacionais. Em uma delas, com destino a São Paulo, o registro de gasto foi de R$ 396.501,30. Na data da viagem, porém - 23 de janeiro - Bolsonaro esteve em Davos, na Suíça.

"Quando foi ao Rio de Janeiro no dia 20 de maio, a despesa foi de R$ 151.538,40. Uma ida a Manaus em 22 de julho saiu por R$ 210.080,05. Ao todo, as viagens domésticas custaram R$ 3.785.903,57", revela a reportagem.