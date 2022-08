Vice de Lula, Alckmin inicia jornada no interior de SP para conquistar votos tucanos para o PT

Apoie o 247

247 - O ex-governador de São Paulo e pré-candidato a vice-presidente na chapa de Lula, Geraldo Alckmin (PSB), iniciou uma agenda de visita a cidades do interior paulista para atrair votos para o PT. O objetivo, além de conquistar eleitores tucanos para a campanha presidencial, é dar corpo às campanhas de Fernando Haddad (PT), pré-candidato ao governo de São Paulo, e Márcio França, pré-candidato ao Senado pelo PSB, diz reportagem do jornal O Globo.

Ao todo Alckmin terá 11 encontros. Quatro deles já estão confirmados, a começar pela Baixada Santista, nesta terça-feira (2). Alckmin, Haddad e França visitam a base eleitoral de França, em São Vicente. Outras agendas estão previstas para 06 de agosto, em Iguape, no Vale do Ribeira; 09 de agosto, no Vale do Paraíba e 13 de agosto em Guarulhos.

Mesmo sem a presença de Lula, que terá outra agenda, a estratégia do setor de marketing da campanha Lula/Alckmin é que o ex-tucano possa contribuir para virar o voto no interior de São Paulo, conquistando metade do eleitorado.

O interior de São Paulo tem cerca de 50 grandes cidades, mas nem todas serão visitadas. Os esforços serão concentrados em cerca de 20 cidades que tenham entre 100 mil e 300 mil habitantes.

