Vice do Patriota afirma que houve “golpe” para filiar Flávio Bolsonaro e tenta anulação no TSE

Por Guilherme Amado, no Metrópoles - O vice-presidente do Patriota, Ovasco Roma, acusou o presidente da sigla, Adilson Barroso, de ter executado um “golpe” para filiar Flávio Bolsonaro ao partido. Na última segunda-feira (31), em reunião tumultuada, Barroso filiou Flávio Bolsonaro e aprovou a eventual chegada de Jair Bolsonaro. Correligionários recorreram ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), afirmando que Barroso cometeu uma série de irregularidades na convenção. O vice do Patriota lidera a ofensiva jurídica para tentar anular a filiação de Flávio.

“Adilson passou por cima do estatuto e de todos, foi um horror, fez coisas absurdas. Foi um golpe para abrigar a família Bolsonaro, com atos que me parecem criminosos. A imagem do partido ficou péssima. É muito desgastante. Sem essas manobras, Adilson não teria voto de forma alguma”, afirmou Roma.

