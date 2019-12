Vice do PSL dispara com fúria contra Carluxo: doido, covarde

"A quem trate ele com 'pitt bull', mas na realidade é apenas um poodle", atacou o deputado Julian Lemos (PSL-PB), vice-presidente nacional do PSL, ao rebater um ataque feito nas redes sociais pelo filho de Jair Bolsonaro. "Esse aí é o grande influenciador do líder do nosso país, apenas um desequilibrado, Carluxa...Tu é um merda!", postou ainda edit

247 - O deputado federal Julian Lemos (PSL-PB), vice-presidente nacional do PSL e presidente do diretório da sigla na Paraíba, fez uma série de três tuítes furiosos contra Carlos Bolsonaro, filho do presidente, ao rebater um ataque direcionado a ele e feito pelo vereador do Rio de Janeiro.

"O doido @CarlosBolsonaro surtou de novo. A quem trate ele com "pitt bull", mas na realidade é apenas um poodle, claro sem insultar o pobre cãozinho. Eu que sei, um maluco cheio de fantasmas na sua cabeça, alguém que não consegue ter vida social, só dorme no remédio controlado", postou Julian Lemos.

O ataque foi feito no Instagram de Carlos Bolsonaro, que acusava o parlamentar paraibano de "atacar seu povo" e "acusar sem provas quem o elegeu".

O deputado, que já apresentou no Congresso um projeto visando criminalizar o que considera “comunismo” no Brasil e relativizando o uso da tortura, escreve ainda que Carlos, "esse doido, não consegue ver alguém que não consegue baixar a cabeça pra ele, só tem essa marra nas redes sociais", mas anuncia que os "dias de perversidade e covardia" de seu adversário político terão "oposição".

Em uma terceira postagem - duas delas com fotos ao lado de Carlos - o deputado diz que "esse aí é o grande influenciador do líder do nosso país" e volta a atacá-lo, chamando-o de "desequilibrado" e "merda".

