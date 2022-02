Vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos defende Alckmin na vice de Lula

Apoie o 247

247 - O vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos (AM), defendeu nesta segunda-feira (7) o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (sem partido) como vice do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O parlamentar anunciou filiação ao PSD, de Gilberto Kassab, na semana passada.

O deputado federal rebateu um comentário feito pelo deputado federal Rui Falcão (PT-SP), que, em entrevista ao jornalista Mario Vitor Santos, na TV 247, falou sobre a necessidade de Alckmin se comprometer com pautas de esquerda para mostrar adesão ao plano de governo de Lula.

No Twitter, Ramos afirmou que "Alckmin com as suas convicções que pode dar a essa aliança o equilíbrio e a moderação necessária para reconciliar o país e reencontrar o caminho do diálogo e da moderação que leva a reconciliação nacional e a prosperidade".

O parlamentar anunciou o seu ingresso no PSD e afirmou que a legenda está muito mais próxima de Lula do que de Bolsonaro.

Rui Falcão cobra Alckmin por posicionamento em relação às bandeiras do PT: "aguardo"

Na entrevista concedida à TV 247, Rui Falcão disse que aguarda que o ex-governador de São Paulo " se manifeste publicamente em relação ao que pensa das bandeiras que o PT defende". "Isso posto, o diretório nacional vai colocar o tema em votação. Já fiz debates, já me manifestei. Não quero ser um deputado monotemático. Há questões mais urgentes, como o desemprego, terrível no país", afirmou.

https://t.co/LICs14r2w2 É o contrário! É o @geraldoalckmin com as suas convicções que pode dar a essa aliança o equilibro e a moderação necessária para reconciliar o país e reencontrar o caminho do diálogo e da moderação que leva a reconciliação nacional e a prosperidade.





