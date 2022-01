'Vocês votaram em um cara que foi do Centrão', diz Bolsonaro sobre filiação ao PL

"Eu fui do PP por muito tempo. Fui do PTB. Fui do PFL. Não quer dizer que todas as pessoas que estejam lá mereçam ser rejeitadas", disse Jair Bolsonaro edit

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro voltou a tentar justificar sua filiação ao PL, partido comandado por Valdemar Costa Neto, dizendo que Centrão é um termo pejorativo utilizado por opositores para definir os partidos de centro. “Se eu fosse para o PP, seria criticado, se fosse para o PTB, seria. Se eu fosse para qualquer partido, eu seria criticado. O cara fala ‘ah, o Centrão’. Vocês votaram num cara que foi do Centrão. Eu fui do PP por muito tempo. Fui do PTB. Fui do PFL. Não quer dizer que todas as pessoas que estejam lá mereçam ser rejeitadas pela sociedade”, disse ele à Rádio Jovem Pan nesta segunda-feira (10).

Bolsonaro também fez uso de uma analogia para justificar sua aliança com o Centrão visando disputar a reeleição neste ano. "É a mesma coisa que o cara que fala que quer ter um filho. 'Quero ser papai'. Ou a mulher fala 'quero ser mamãe'. Tem que arranjar uma mulher no primeiro exemplo e, no segundo, tem que arranjar um homem. Eu, para conseguir disputar uma eleição, tenho que ter um partido", disse ele.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE