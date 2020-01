Wadih diz que Moro sempre foi político e poderá o candidato dos Marinho em 2022

Ex-deputado federal Wadih Damous usou o Twitter para ironizar a análise feita pelo jornal O Globo que “descobriu” que o ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, é político. Para ele, Moro "fez política na Lava Jato e foi premiado com o Ministério da Justiça" e "pode vir a ser o candidato dos Marinhos à Presidência” em 2022 edit

247 - O ex-deputado federal Wadih Damous usou sua conta no Twitter para ironizar a análise feita pelo jornal O Globo que “descobriu” que o ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, é político. “Sempre foi, desde os tempos de juiz. Moro fez política na Lava Jato e foi premiado com o Ministério da Justiça por ter usado as suas prerrogativas de magistrado para perseguir Lula. Pode vir a ser o candidato dos Marinhos à Presidência”, postou Damous na rede social.

A reportagem aponta que em seus mais de 700 tuítes, Moro vem tentando ampliar o seu perfil político, reduzindo as postagens sobre as ações do governo e aumentando o volume de críticas, elogios e posicionamentos sobre diversos temas.

Confira a postagem de Wadih Damous sobre o assunto.