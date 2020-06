Wassef diz que nunca falou com Queiroz: “foi armação para incriminar o presidente”

Advogado do clã Bolsonaro, Frederick Wassef diz que "nunca telefonei para Queiroz, nunca troquei mensagem com Queiroz nem com ninguém de sua família. Isso é uma armação para incriminar o presidente." edit

247 - Dono do escritório em Atibaia (SP) onde Fabrício Queiroz foi preso na última quinta-feira (18), o advogado Frederick Wassef se diz vítima de uma armação para incriminar Jair Bolsonaro, de quem é amigo. “Não sou o Anjo”, referindo-se ao apelido dado a ele pela família do presidente. A reportagem é do jornal Folha de S.Paulo.

Segundo a reportagem, defensor do senador Flávio Bolsonaro, Wassef nega que tenha abrigado Queiroz e que tenha mantido contatos com sua família.

"Nunca telefonei para Queiroz, nunca troquei mensagem com Queiroz nem com ninguém de sua família. Isso é uma armação para incriminar o presidente. "Não é verdade que tenha passado um ano no meu escritório.", acrescentou.

Wassef diz ainda que seu escritório estava em obras e que plantaram um malote lá. "Meu escritório estava em obras. Os móveis estavam do lado de fora. Não tinha nada lá. Vi na TV que encontraram um malote. Isso foi plantado”.

"Não escondi ninguém", acrescentou Wassef. "Estão me atribuindo coisas que não fiz.

