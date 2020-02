Weintraub curte vídeo que defende prisão de Maia

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, curtiu um post no Twitter em que uma seguidora pede a prisão do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Maia já se posicionou publicamente em defesa da demissão de Weintraub edit

Segundo informações do site BR Político, o post curtido pelo ministro diz: “Olha só a preocupação do Nhonho com a educação no Brasil ,tudo BALELA!!!Rodrigo MaiLa ataca Abraham Weintraub por causa da demissão do seu apadrinhado 60 milhões/por ano já era seu corrupto. A EDUCAÇÃO NO BRASIL NUNCA ESTEVE EM MELHORES MÃOS .Parabéns, MEC”.