Weintraub veta indicação do centrão para o FNDE e ameaça entregar o cargo

Ministro da Educação, Abraham Weintraub, ameaçou entregar o cargo caso Marcelo Lopes da Ponte, indicado pelo líder do PP, Ciro Nogueira, assuma o comando do FNDE, que administra R$ 58 bilhões edit

247 - O ministro da Educação, Abraham Weintraub, ameaçou entregar o cargo caso Marcelo Lopes da Ponte assuma o comando do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que administra R$ 58 bilhões. Lopes é apadrinhado de Ciro Nogueira, do PP, um dos líderes do chamado centrão. Ele também foi chefe de gabinete de Nogueira.

Segundo reportagem da revista Veja, o governo Jair Bolsonaro havia prometido o comando do FNDE a Nogueira na esteira das negociações para cargos de segundo e terceiro escalão envolvendo o centrão, em troca de apoio político no Congresso Nacional.

Ainda segundo a reportagem a ala militar do Planalto teria entrado em campo para tentar contornar a situação.

