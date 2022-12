Wellington Dias fala sobre assumir pasta cobiçada por Tebet: ‘Lula sabe do papel que teve e tem a senadora’

Apoie o 247

247 - O futuro ministro do Desenvolvimento Social, senador Wellington Dias (PT-PI), disse nesta quinta-feira (22), após ser nomeado por Lula, que o presidente eleito “sabe do papel que teve e tem a senadora Simone Tebet (MDB)”, ao ser questionado sobre ter 'desbancado' a emedebista que almejava o ministério do Desenvolvimento Social. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

“O presidente Lula sabe do papel que teve e tem a senadora Simone Tebet, assim como outras lideranças importantes. Ele vai permanecer em Brasília, estará dialogando e tem até terça-feira (para finalizar a escalação dos ministros)”, disse logo após ser nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “A decisão (de Simone ser ministra) é certamente desse diálogo e desse entendimento entre o presidente e a senadora. Temos que respeitar”, completou.

Em sua conta no Twitter, Dias disse que "peço a Deus que nunca me descole das minhas raízes e me guie na missão de ajudar o presidente Lula a tirar o Brasil do mapa da fome. Quero, de forma sustentável, cuidar dos que mais precisam. Estou confiante, com muita humildade e coragem para trabalhar", escreveu.

