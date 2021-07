Zambelli minimiza aliança com o centrão: quem é Bolsonaro mesmo vai apoiá-lo

247 - A deputada federal bolsonarista Carla Zambelli (PSL-SP) tentou defender Jair Bolsonaro e minimizou sua aliança com o Centrão durante fala na Marcha para Jesus, organizada por igrejas evangélica, neste sábado (24).

“Acho que tem alguma resistência natural a qualquer pessoa que seja de fora do bolsonarismo puro. Mas quem é Bolsonaro mesmo sabe que, por mais que eventualmente não possa entender a atitude dele (presidente) agora, que existe um propósito. Todo mundo sabia que para poder governar Bolsonaro teria que dialogar com o centrão”, disse Carla Zambelli.

A tentativa de justificar o diálogo de Bolsonaro com o centrão - apesar de negar, durante a campanha, que isso aconteceria - acontece depois do anúncio do nome do senador Ciro Nogueira, presidente do PP, para Casa Civil. O parlamentar do Piauí já chamou Bolsonaro de “fascista” , fez elogios a Lula e apoiou Fernando Haddad em 2018 .

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.