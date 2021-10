Zarattini: “áudio de André Esteves evidencia o desprezo da elite ao povo brasileiro”

Apoie o 247

247 - O deputado Carlos Zarattini (PT-SP) criticou duramente o conteúdo do áudio divulgado com exclusividade pelo Brasil 247 , que mostra o banqueiro André Esteves, dono do BTG Pactual, falando o que pensa sobre a conjuntura política e revelando a sua influência junto ao governo e o Congresso Nacional. Para o parlamentar, a fala do banqueiro expressa claramente a insensibilidade das elites do País com a situação do povo brasileiro.

Em entrevista ao site PT na Câmara, o deputado disse que para André Esteves, o banco Pactual e o mercado financeiro pouco importa que hoje a riqueza esteja cada vez mais concentrada e que mais de 20 milhões de pessoas estejam passando fome.

Em discurso no plenário da Câmara, o parlamentar disse que “gente como André Esteves não se importa com a situação do povo, o que lhe importa é o gasto primário em relação ao PIB”.

