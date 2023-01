Zeca Dirceu é o favorito para liderar PT na Câmara em 2023

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR) é o favorito para ser o líder do partido na Câmara em 2023, informa Igor Gadelha, do site Metrópoles. Segundo o jornalista, o filho do ex-ministro José Dirceu já teria o voto da maioria da bancada eleita do PT.

