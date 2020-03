24 horas depois, Bolsonaro não se manifesta sobre a morte de Bebianno

247 – Decorridas 24 horas da morte de Gustavo Bebianno, que coordenou a campanha do PSL à presidência da República, em 2018, Jair Bolsonaro ainda não se manifestou, ao contrário do que fizeram o vice Hamilton Mourão e até mesmo o ministro Abraham Weintraub. "Nosso governo disponilizou, para o corrente ano, R$ 4 bilhões para investimentos em saneamento básico. A previsão é atender 4,9 milhões de pessoas e gerar 92,4 mil empregos", disse Bolsonaro, em seu último tweet. O silêncio do clã foi criticado pela jornalista Vera Magalhães:

Faz mais de 18 horas da morte de Gustavo Bebianno, por infarto, aos 56 anos. A maioria de nós, jornalistas, o conheceu na campanha, como coordenador de Bolsonaro. Nem o presidente nem nenhum de seus filhos dedicou uma palavra, nem que fosse religiosa, à família do ex-aliado. — Vera Magalhães (@veramagalhaes) March 15, 2020