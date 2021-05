4,000 servidores da Saúde no DF optaram por não se vacinar

247 - 4.006 servidores da Secretaria de Saúde no DF optaram por não receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19, afirmou o titular da pasta Osnei Okumoto durante coletiva de imprensa realizada no Palácio do Buriti, nesta quinta-feira (27). A informação é de Caio Barbieri, no Metrópoles.

Segundo Okumoto, dos 32.578 servidores da rede pública de Saúde que deveriam ter sido imunizados, 28.572 tomaram a primeira dose e 26.034, a segunda.

Ele defendeu a postura dos funcionários: “É a escolha desses funcionários, é autonomia que o SUS sempre proporciona para todas as pessoas que necessitam dele. Então, um dos requisitos básicos da saúde é a autonomia do paciente, para que ele possa escolher qual é o tipo de tratamento que ele vai ter ou não. No caso da vacinação, também”.

