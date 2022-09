7 de setembro bolsonarista em Brasília tem desfile do agronegócio e de comunidade cristã

Apoie o 247

247 - O desfile em comemoração pelos 200 anos de independência do Brasil nesta quarta-feira, 7 de setembro, em Brasília, teve seu caráter eleitoreiro escancarado.

A data, utilizada por Jair Bolsonaro (PL) para dar uma demonstração de força a menos de um mês para a realização do primeiro turno da eleição, contou com a participação de dois segmentos da sociedade vistos como de sustentação do atual governo: o agronegócio e as igrejas.

Desfilaram em Brasília, além dos já tradicionais tanques de guerra das Forças Armadas, tratores agrícolas com as bandeiras estaduais e a Comunidade Clássica Cristã, que carregava uma faixa com o lema: "conhecer a Deus e torná-lo conhecido".

