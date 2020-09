7 de setembro tem bandeiras dos EUA e de Israel em frente ao Planalto

Manifestantes bolsonaristas levantaram no Planalto até cartaz em defesa da reeleição do presidente dos EUA, Donald Trump. Em São Paulo, um trio elétrico estendia a bandeira dos EUA (vídeo) edit

247 - Manifestantes bolsonaristas levaram bandeiras dos Estados Unidos e de Israel, além da do Brasil, para celebrar o 7 de setembro no gramado do Palácio do Planalto nesta segunda-feira.

O gesto é um sinal da submissão do Brasil a uma outra nação, tão bem representada pelo governo Bolsonaro, e repercutida pelos seus apoiadores. Um dos manifestantes chegou a levar um cartaz em defesa da reeleição do presidente dos EUA, Donald Trump, como mostrou a galeria de imagens do site Metrópoles .

Mais cedo, em uma cerimônia promovida pelo Planalto, Bolsonaro se aglomerou sem máscara, em meio a crianças e centenas de apoiadores, sem respeitar qualquer regra de isolamento social durante a pandemia de coronavírus.

Em São Paulo, na Avenida Paulista, o jornalista e pré-candidato a vereador William De Lucca postou o vídeo de um trio elétrico mostrando cartazes de Trump e a bandeira dos Estados Unidos. Assista:

Um trio elétrico da independência do Brasil com bandeiras dos... Estados Unidos.



Tive de filmar senão vocês não iam acreditar. pic.twitter.com/83vYeEuFIt — William De Lucca (@delucca) September 7, 2020

