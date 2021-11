79% dos internados com Covid-19 em Hospital de Campanha não se vacinaram

Dos internados no Hospital de Campanha do Gama, quase 80% não tomaram nenhuma dose de imunizante edit

Por Grande Angular, no Metrópoles - A maioria das pessoas internadas no Hospital de Campanha do Gama, no Distrito Federal, não se vacinou contra a Covid-19. Dos pacientes da unidade de saúde, aberta em maio deste ano, quase 80% não tomaram nenhuma dose de imunizante, segundo levantamento da Secretaria de Saúde do DF divulgado nesta sexta-feira (5/11).

“Das 716 pessoas internadas na unidade, somente 150 vacinaram-se contra a Covid-19, o que representa apenas 20,9%, contra 79,1% de não vacinados”, disse a pasta.

