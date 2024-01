8 de janeiro: confira a programação dos três poderes que celebra vitória da democracia perante a tentativa de golpe

Apoie o 247

247 - Executivo, Legislativo e Judiciário estão em consenso de transformar o dia 8 de janeiro como uma lembrança da “vitória da democracia” contra as ações golpistas promovidas há 1 ano. Para isso, diversas atividades ocorrerão ao longo desta segunda-feira.

De acordo com Metrópoles, o primeiro ato será uma exposição no Supremo Tribunal Federal (STF), com um cerimonial às 14h liderado pelo presidente da Corte, o ministro Luís Roberto Barroso.

Uma mostra no Supremo trará peças danificadas e fragmentos das depredações no 8 de janeiro de 2023, além de imagens da resistência do STF perante o ato. A exposição estará aberta ao público na terça-feira (9/1), das 13h às 17h.

Outro evento começará às 15h, esse no Salão Negro do Congresso Nacional e com expectativa de um discurso do presidente Lula. Autoridades, como governadores, prefeitos, juristas, parlamentares e ministros, estarão presentes, assim como os presidentes do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), além do ministro Barroso.

