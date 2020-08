‘A culpa é sua, Bolsonaro’, aponta faixa no Palácio do Planalto sobre as 100 mil mortes por Covid-19

Revista Fórum - O Brasil superou na tarde deste sábado (8) a trágica marca de 100 mil mortes causadas pelo coronavírus, menos de cinco meses depois de o país registrar a primeira morte decorrente da covid-19.

Logo após a divulgação dos números, uma faixa com a mensagem “100 mil mortes, a culpa é sua Bolsonaro” foi colocada na entrada do Palácio do Planalto, em Brasília. A imagem viralizou nas redes sociais e é atribuída ao perfil @Trom_Petista.

Segundo dados de um consórcio de jornais coletados com as secretarias estaduais da saúde, foram registradas 538 novas mortes de ontem até 13h30 deste sábado e o país já soma 100.240 mortos pela doença.

