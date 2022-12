A nova tentativa de Pacheco de resolver o impasse com o STF sobre o orçamento secreto

Apoie o 247

ICL

Carta Capital - O presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), defendeu nesta quarta-feira 14 ao Supremo Tribunal Federal uma proposta do Legislativo que estabeleceria novos critérios para executar as emendas de relator, conhecidas como orçamento secreto.

A manifestação do pessedista ocorreu horas antes de a Corte reiniciar o julgamento de ações que questionam a constitucionalidade dessas emendas. O argumento de Pacheco é que a nova proposta manteria o poder do Executivo sobre os recursos, porque o Palácio do Planalto teria a palavra final.

Segundo o senador, o pagamento das emendas de relator observaria o critério da proporcionalidade das Mesas da Câmara e do Senado, da Comissão de Orçamento e das bancadas partidárias em cada Casa.

Leia a íntegra na Carta Capital .

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.